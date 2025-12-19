Cotelvo: Las facturas de podrán abonar con billeteras digitales

COTELVO Servicios informa que a partir de la facturación del próximo mes de enero, todos los servicios de la cooperativa se podrán abonar con billeteras digitales.

El usuario solamente tendrá que escanerar el código QR que figura en la factura (física o digital) desde la aplicación de su billetera digital favorita; y completar la transacción de pago de manera fácil y segura.

Las billeteras digitales habilitadas para abonar las facturas de COTELVO son:

· Mercado Pago

· NaranjaX

· Ualá

· Modo

· Personal Pay

· Cuenta DNI

Quienes comiencen a utilizar esta modalidad de pago en forma permanente, participarán de un sorteo con interesantes premios que será informado oportunamente.