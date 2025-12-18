Villa Ocampo: Entrega de bolsones de asistencia alimentaria del Programa PROSONU

La Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Villa Ocampo informa que ya se encuentra el cronograma de entrega de bolsones de asistencia alimentaria correspondientes al Programa Social Nutricional (PROSONU) del mes de DICIEMBRE.

Se realizará según el siguiente cronograma:

LUNES 22 DE DICIEMBRE:



De 8 a 12 hs:

Titulares de los barrios San Roque, El Talar, Itatí, Campo Bello, Las Mercedes, Campo Yaccuzzi, Km 36 y El Piave: la entrega se realizará en cada barrio.

Titulares de Isleta: en el Centro Comunitario de Isleta Centro.

Titulares de San José: en el Salón de Usos Múltiples del mismo barrio.

Titulares de Ocampo Samanes (ex B° Sur): en la Secretaría de Promoción Social (Rivadavia 1463).

Titulares de calle Santa Fe y Porvenir: en el C.I.C. del B° Juan Perón.

De 15 a 18 hs:

Titulares de los barrios Hostal, Independencia, EFA y Ocampo Norte: en la Secretaría de Promoción Social.

MARTES 23 DE DICIEMBRE:



De 8 a 12 hs:

Titulares de los barrios 407, 8 de Octubre: en la Secretaría de Promoción Social.

Titulares de El Progreso: en su propio barrio.

Titulares de Juan Perón: en el C.I.C. del B° Juan Perón.

Titulares de Villa Adela: en la Sala de Atención Primaria de Salud del barrio.

De 15 a 18 hs:

Titulares del barrio Industrial: la entrega se realizará en el barrio.

Se recuerda que deben presentarse únicamente los titulares, con su DNI, en los lugares y horarios establecidos.



No se permitirá el retiro de bolsones por parte de otras personas ni se recibirán reclamos fuera de las fechas indicadas.