Villa Ocampo: Campaña de Concientización «Pirotecnia Cero»

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que se encuentra desarrollando una campaña de concientización sobre el uso responsable y la prohibición de pirotecnia sonora, en el marco de las celebraciones de fin de año.



Esta iniciativa se lleva adelante durante el mes de diciembre, en distintos espacios de comunicación institucional, con el objetivo de promover unas fiestas seguras, inclusivas y respetuosas para toda la comunidad.



La campaña pone el foco en los efectos negativos que genera la pirotecnia sonora, especialmente en personas con hipersensibilidad auditiva o Trastorno del Espectro Autista, en los animales, cuyo comportamiento se ve alterado por los estruendos, en las personas, ante posibles accidentes por mala manipulación, y en el medio ambiente.



En este sentido, se recuerda que en la ciudad rige la Ordenanza N.º 1765/25, que establece la prohibición del uso de pirotecnia sonora, bajo el concepto de Pirotecnia Cero, y prevé sanciones para quienes incumplan la normativa.



Desde el Municipio se invita a vecinos y vecinas a tomar conciencia y actuar con responsabilidad, entendiendo que disfrutar de las fiestas también implica cuidar al otro y construir una comunidad más empática y solidaria.