Histórico: Los pescadores “residentes” pueden usar su licencia en las provincias de la Región Litoral

Los pescadores deportivos residentes de Santa Fe, Corrientes, Chaco y Entre Ríos pueden utilizar su licencia provincial para pescar en aguas jurisdiccionales compartidas del río Paraná. La medida, presentada este miércoles en Casa de Gobierno, busca simplificar trámites, mejorar los controles y dar mayor previsibilidad a una práctica muy extendida en toda la región.

”Es el primer paso para avanzar hacia una licencia única de pesca deportiva para todas las categorías”, afirmó Dionisio Scarpin. Además indicó que esto “permite ordenar una realidad que ya pasaba en el río”.

Dionisio Scarpin, que viene trabajando en este tema y participando en todas las instancias de discusión, valoró el avance logrado. “Era ilógico que un pescador, con todo en regla, cruzara unos metros el río y estuviera en falta. Esto viene a poner sentido común a algo que pasaba todos los fines de semana”, explicó.

El diputado aclaró que no se trata aún de una licencia única regional. “Cada provincia sigue emitiendo su carnet, con sus reglas, vedas y sanciones. Si pescás en otra provincia, tenés que respetar la normativa de ese lugar. Esto es un primer paso”, remarcó.

Scarpin señaló además que el objetivo de fondo es ordenar la actividad y cuidar el recurso. “Ordenar no es prohibir. Es cuidar el Paraná, mejorar los controles y garantizar que la pesca deportiva siga siendo una actividad posible y sostenible en el tiempo”, sostuvo. En ese marco, destacó el trabajo que viene realizando Santa Fe a través del Comité Provincial de Pesca y espacios de diálogo como la audiencia pública de Villa Ocampo.

Información importante

-Desde cuándo rige: la validez recíproca entra en vigencia desde hoy, según las resoluciones de cada provincia y con operatividad coordinada entre los organismos de control.

-A quiénes alcanza: a residentes de Santa Fe, Corrientes, Chaco y Entre Ríos.

-Dónde es válida: en aguas jurisdiccionales compartidas del río Paraná en el caso de Corrientes y en aguas internas de las provincias de Chaco y Entre Ríos.

-Carnet: cada provincia sigue emitiendo su propio carnet, como hasta ahora.

-No se unifican reglas ni multas: al pescar en otra provincia, se deben respetar tallas, cupos, vedas y modalidades de esa jurisdicción.