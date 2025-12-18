Villa Ocampo: Cierre Anual de los Talleres de Oficios y Turismo

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a participar y acompañar el Cierre Anual de los Talleres de Oficios y Turismo, acto en el que se realizará la entrega de certificados a los participantes de las distintas capacitaciones desarrolladas durante el año.



El evento contará con la presencia del Intendente de la ciudad, Prof. Cristian Marega, y del Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe, Lic. Roald “Coco” Báscolo, destacando la importancia de la formación, el empleo y el desarrollo local.

Día: Jueves 18 de diciembre

Lugar: Salón “30 de Noviembre”

Hora de inicio: 20:00 hs

Se invita especialmente a los medios locales y regionales a cubrir esta actividad institucional, que pone en valor el esfuerzo de los y las participantes, el trabajo articulado entre el municipio y la provincia, y el fortalecimiento de políticas públicas vinculadas al empleo y al turismo.