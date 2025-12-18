El Senador Orfilio Marcón informó importantes aportes dinerarios

La Comisión del Fondo de Obras Menores aprobó proyectos de 4 comunas y 2 municipalidades de General Obligado, totalizando más de 299 millones de pesos.
Ahora pasan al Ministerio de Gobierno para ser homologados, y de allí al Ministerio de Economía, para que realice las pertinentes transferencias.
- RECONQUISTA
$ 247.000.000
Plan recuperación pavimento y construcción bicisendas
- BERNA
$ 14.127.000
Materiales para construcción sala velatoria
- TACUARENDÍ
$ 8.000.000
Reparación de alcantarillado
- LAS TOSCAS
$ 10.000.000
Arreglo maquinarias de servicios
- LA SARITA
$ 10.000.000
Reparación motoniveladora y arreglo caminos provinciales
- LANTERI
$ 10.000.000
Reparación equipos de servicios