Villa Ocampo: Tres aprehendidos tras disparos y disturbios en comisaría

Una mujer denunció que su hijo fue recibido a los tiros en una vivienda. Luego, dos hombres protagonizaron disturbios en la comisaría y un tercero fue detenido por tenencia y abuso de arma de fuego.

En la noche del viernes 13 de diciembre, alrededor de las 20 horas, una mujer mayor de edad se presentó en la sede de la Comisaría 4ª de Villa Ocampo para radicar una denuncia. Según manifestó, su hijo se había dirigido al domicilio de un conocido, ubicado en Cortada Barreto, donde habría sido recibido por el morador con un arma de fuego, efectuando detonaciones al aire.

Mientras se encontraba realizando la denuncia, el presunto involucrado ingresó a la dependencia policial junto a otras dos personas, todos en estado de exaltación, gritando, golpeando puertas y profiriendo insultos. El oficial de guardia solicitó en reiteradas oportunidades que depusieran su actitud, sin obtener respuesta, por lo que se requirió la colaboración de otros móviles policiales.

Como resultado del procedimiento, se procedió a la aprehensión de dos vecinos de esa localidad por el delito caratulado, en principio, como atentado y resistencia a la autoridad.

Posteriormente, en el domicilio del denunciado, personal policial secuestró un revólver calibre .22 corto, marca Balila Italogra, procediéndose a su aprehensión por los delitos de tenencia, portación indebida y abuso de arma de fuego de uso civil.

Intervino el grupo técnico criminalístico y se dio conocimiento al fiscal y al defensor en turno, continuándose con las actuaciones de rigor.