Las Toscas: Emotivo acto de asunción de Iván Sánchez como Intendente

Con una Plaza “23 de Agosto” colmada de vecinos, instituciones y autoridades de toda la región, este domingo se llevó a cabo el Acto de Asunción del nuevo Intendente de la ciudad de Las Toscas, Iván Sánchez, y la Toma de Juramento del Gabinete Municipal para el período 2025–2029.

El acto, cargado de emoción y fuerte acompañamiento ciudadano, contó con la presencia de destacadas autoridades provinciales y regionales, entre ellas la Presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe, Clara García; el diputado nacional Pablo Farías; el senador por el departamento General Obligado, Orfilio “Chacho” Marcón; la diputada provincial Charo Mancini; el diputado provincial Sergio “Chiqui” Rojas; además de intendentes, presidentes comunales, concejales, representantes de instituciones, fuerzas de seguridad, educativas, religiosas y organizaciones de la comunidad.



Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, se dio lugar a la lectura del Acta de Toma de Juramento y a la entrega simbólica de la llave de la Municipalidad, gesto que marcó formalmente el inicio de una nueva etapa institucional para la ciudad. Posteriormente, el Intendente tomó juramento a los secretarios, subsecretarios y directores que integran el Gabinete Municipal, dejando conformado el equipo de gobierno que lo acompañará durante los próximos cuatro años.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el discurso del Intendente Iván Sánchez. En un mensaje profundo y sincero, repasó su historia personal, su recorrido en la vida pública y agradeció a su familia, a los militantes, a las instituciones y, especialmente, a los tosquenses por la confianza depositada.

En su alocución, Sánchez no eludió describir con claridad la compleja situación en la que se encuentra el municipio, anunciando la realización de «auditoría para transparentar el estado de la administración”, y remarcó que “los cambios necesarios no serán inmediatos, sino fruto de un trabajo responsable, planificado y sostenido en el tiempo”.



Asimismo, delineó los principales ejes de su gestión: el ordenamiento de la ciudad, la mejora de los servicios públicos, la recuperación del parque de maquinarias, el fortalecimiento de la seguridad, el acompañamiento social, el desarrollo productivo, la inversión en obras públicas, la integración regional y una fuerte apuesta a la participación democrática, el diálogo y la calidad institucional.

“Vamos a trabajar para construir una ciudad más justa, ordenada, inclusiva y con oportunidades, escuchando a la gente y gobernando con diálogo, responsabilidad y compromiso”, expresó el Intendente, quien también convocó a los empleados municipales y a su gabinete a ser protagonistas del cambio que necesita Las Toscas.



El acto concluyó con un clima de esperanza y expectativa, marcando el inicio de una nueva etapa política e institucional para la ciudad, con el compromiso de construir colectivamente el futuro de Las Toscas.