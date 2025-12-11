Villa Ocampo: Actividades del fin de semana

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a la comunidad a participar de las diversas propuestas recreativas, deportivas y culturales programadas para este fin de semana, pensadas para disfrutar en familia y acompañar a nuestros emprendedores y deportistas.

Feria Ocampense Navideña



Una nueva edición de la feria donde artesanos y emprendedores rurales ofrecerán artesanías, productos de huerta, dulces caseros, plantas, juegos y muchas opciones para encontrar los regalos navideños.

Será el sábado 13 de diciembre, desde las 18:00 hs., en la Plaza San Martín.

Bicicleteada Kids



Una jornada recreativa para chicos de 4 a 12 años, con juegos, premios y mucha energía al aire libre. Se invita a participar con su bicicleta.

Se realizará el sábado 13 de diciembre, a las 17:00 hs., en la Pista de Atletismo.

Inscripciones: 3482 508950 / 3482 543832

Fiesta del Deporte Ocampense 2025



Un encuentro para celebrar, reconocer y compartir el orgullo por nuestros deportistas.

Cena a la canasta.

Se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre, a las 21:00 hs., en el Complejo ARNO.



Se invita a los medios de comunicación y a toda la comunidad a acompañar y disfrutar de estas propuestas pensadas para vivir un fin de semana a pleno en Villa Ocampo.