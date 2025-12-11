Felipe Michlig recibió al Diputado por Sudamérica de la Cámara Italiana, Franco Tirelli

El Pte. Provisional del senado Felipe Michlig recibió en la tarde de este miércoles a una comitiva encabezada por el Diputado por Sudamérica de la Cámara Italiana, Franco Tirelli, a los efectos de abordar una agenda de temas institucionales y bilaterales, atinentes a trámites de ciudadanía, legislativos, convenios de capacitación e intercambios culturales, de hermanamientos, entre otros.

El legislador italiano estuvo acompañado por el ex senador provincial Alberto Crosetti, el secretario Antonio Mirabelli y Martín Falzeti del patronato Enasc. Por parte del senado también estuvieron presentes el secretario administrativo Diego Maciel y el secretario legislativo Agustín Lemos.

Al término del encuentro los legisladores intercambiaron obsequios institucionales (lapicera y mate) y el Pte. del Senado Felipe Michlig entregó -además- un ejemplar de la nueva constitución de la provincia de Santa Fe reformada en el presente año.

Alrededor de 90.000 santafesinos tienen ciudadanía Italiana

Al término del encuentro el Senador Felipe Michlig agradeció la visita del legislador y resumió que “fue una reunión muy fructífera en donde pudimos intercambiar distintas experiencias gubernamentales asociadas a la provincia de Santa Fe con un país tan familiar como es Italia. Tan sólo en nuestra provincia tenemos alrededor de 90.000 santafesinos que tienen ciudadanía italiana”, reflejó Michlig luego de la reunión.



Por su parte, Tireli resaltó “la importancia estratégica de la provincia de Santa Fe y del país para desarrollar relaciones bilaterales en vista a fortalecer el intercambio comercial y tecnológico, con un ADN productivista que llegó a lo largo de distintas corrientes migratorias”.

A su vez los legisladores analizaron los mecanismos propios de una democracia parlamentaria como es la Italiana y de una presidencialista como en Argentina.

Diputado por Sudamérica de la Cámara Italiana

Franco Tirelli, nació en Rosario y luego de una larga carrera como abogado, siempre vinculado en el asesoramiento integral de empresas e instituciones, a través de diversos cursos en la Argentina como en el exterior, en el año 2022 fue electo Diputado por Sudamérica de la Cámara Italiana.

“En estos momentos estoy abocado a colaborar con la comunidad italiana, tanto en la parte política como así mismo llevando adelante proyectos donde Italia pueda aportar recursos económicos y tecnológicos, para que los mismos se ejecuten por y en beneficio de los inmigrantes italianos y de sus descendientes residentes en Argentina”, destacó el legislador Itálico.