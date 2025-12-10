Cotelvo: Fallecimiento de Javier Valenzuela, a los 43 años, y Nicolas Arevalo, a los 21 años

COTELVO Ltda. Participa del fallecimiento de Javier Eduardo Valenzuela, a los 43 años, y de Nicolas Agustin Arevalo, a los 21 años.



Los restos de Javier son velados en Sala Nº4 de Cotelvo Ltda., sito en calle F. Mamerto Esquiu 1255 de la Ciudad.



Sepelio miércoles a las 10:00hs. En Cementerio Municipal de Villa Ocampo.



Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.



Los restos de Nicolas son velados en Sala Nº3 de Cotelvo Ltda., sito en calle F. Mamerto Esquiu 1255 de la Ciudad.



Sepelio miércoles a las 11:00hs. En Cementerio Municipal de Villa Ocampo.



Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.



Javier Eduardo Valenzuela y Nicolas Agustin Arevalo, que en paz descansen.