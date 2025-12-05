“Es un día histórico para Santa Fe: los inversores extranjeros demostraron su confianza por la Provincia”

Lo dijo el ministro de Economía, Pablo Olivares, al referirse al financiamiento internacional que obtuvo Santa Fe para realizar obras estratégicas y potenciar el desarrollo productivo. La Provincia accedió a U$S 800 millones.

El Gobierno de Santa Fe concretó este jueves la colocación del bono SF34, por un monto de U$S 800 millones a 9 años, con una tasa nominal del 8,10 %, en una operación que volvió a posicionar a la Provincia “entre los distritos con mayor credibilidad del país”, destacó el ministro de Economía, Pablo Olivares, que encabezó la misión santafesina en Nueva York, donde se cerró la operación.



“Es un día histórico para Santa Fe. Los inversores extranjeros demostraron su confianza en la Provincia. Es una señal de confianza en el presente y en el futuro de la Provincia”, remarcó. Y destacó que “los inversores internacionales valoraron la solidez fiscal del Estado santafesino, su bajo nivel de endeudamiento, la gestión ordenada y transparente de las cuentas públicas, y un detalle no menor: Santa Fe es, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los dos únicos gobiernos subnacionales que nunca reestructuraron su deuda, un antecedente clave para obtener financiamiento competitivo”.



Además hubo un dato que Olivares enfatizó: se recibieron ofertas por USD 1.800 millones de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 inversores minoristas. “Ese monto de oferta global incluyó una oferta local por USD 350 millones realizada por mas de 800 inversores bancarios, institucionales y minoristas de la Argentina, lo cual es una fuerte señal de apuesta de inversores nuestro país a invertir en el crédito de la Provincia de Santa Fe”, destacó.



Para Olivares, lo ocurrido en Wall Street este jueves con Santa Fe “es también una buena noticia para el país, porque es una señal de la confianza en la Argentina para su inserción en los mercados internacionales”.



El gobernador Maximiliano Pullaro subrayó que los recursos se orientarán a obras estratégicas que fortalecen la competitividad y expanden la capacidad productiva de la Provincia. “Este financiamiento se aplicará a proyectos energéticos, rutas, infraestructura de seguridad y obras sociales que impactan de manera directa en el desarrollo de Santa Fe”, señaló, destacando el carácter estratégico de la operación para acompañar el crecimiento sostenido del aparato productivo.

Obras para impulsar la energía, la producción y la seguridad



Entre los destinos prioritarios de la inversión figuran los grandes gasoductos que ampliarán la matriz energética y reducirán costos logísticos para la industria; obras destinadas a optimizar la infraestructura vial, con foco en la modernización y el mantenimiento de rutas claves para la circulación de bienes; y proyectos vinculados a la seguridad pública, como nuevas Estaciones Policiales, adquisición de móviles, equipamiento y mejoras en el sistema penitenciario.



Además, se financiarán obras de infraestructura social en distintos puntos del territorio, orientadas a mejorar la calidad de vida y acompañar el desarrollo urbano y comunitario. El financiamiento internacional permitirá acelerar estas intervenciones y dotar de mayor previsibilidad al plan plurianual de obra pública.

Detalles del financiamiento



El bono SF34 se emitió a una tasa de 8,10 % y con un plazo de 9 años, condiciones alcanzadas tras el trabajo técnico y político desplegado en misiones internacionales, en las que la Provincia presentó sus fortalezas estructurales, su salud financiera y su trayectoria de cumplimiento. La emisión consolida a Santa Fe como un actor confiable y solvente, capaz de acceder a los mercados globales con reglas claras y con un uso del endeudamiento centrado en inversiones productivas y de infraestructura.



Con esta operación, el Gobierno Provincial refuerza su estrategia de financiar obras que expanden la capacidad económica del territorio y acompañan el crecimiento de los sectores productivos, al tiempo que preserva el equilibrio fiscal y mantiene un nivel de deuda sostenible y transparente.