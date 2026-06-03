«Chiqui» Rojas impulsa la Ruta 30 y Puerto Ocampo como ejes del desarrollo del norte santafesino

El diputado provincial destacó la importancia de una conexión vial estratégica para fortalecer la producción, la logística y el crecimiento de General Obligado, Vera y 9 de Julio.

En la mañana de este miércoles 3 de junio, el diputado provincial por el departamento Vera, Sergio «Chiqui» Rojas, dialogó con el programa Estilo Propio, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, donde dejó una definición contundente sobre el futuro del norte santafesino: la pavimentación de la Ruta Provincial N.º 30 y el fortalecimiento de Puerto Ocampo aparecen como dos pilares fundamentales para impulsar el desarrollo regional.

Durante la entrevista, Rojas sostuvo que el próximo gran desafío de infraestructura para el norte provincial es lograr una ruta transversal pavimentada que permita unir estratégicamente los departamentos General Obligado, Vera y 9 de Julio, facilitando la salida de la producción y generando nuevas oportunidades para toda la región.

El legislador remarcó que la Ruta 30 reúne actualmente las mejores condiciones técnicas, ambientales y económicas para avanzar en un proyecto de pavimentación que conecte la Ruta Nacional 95 con la Ruta Nacional 11, atravesando una de las zonas productivas más importantes de la provincia.

«Estoy convencido de que este es el próximo paso para seguir avanzando en el desarrollo del norte santafesino», expresó el diputado, quien además destacó que la obra permitiría vincular de manera más eficiente a Santa Fe con provincias vecinas como Chaco y Santiago del Estero.

Rojas también vinculó esta iniciativa con el crecimiento que viene experimentando Puerto Ocampo, una obra estratégica que cuenta con el respaldo del Gobierno Provincial y que busca convertirse en una herramienta clave para la logística y la exportación de la producción regional.

En ese sentido, señaló que una infraestructura portuaria moderna debe estar acompañada necesariamente por una infraestructura vial acorde, capaz de garantizar la conectividad y competitividad que demandan los sectores productivos.

El legislador recordó además que durante el último año se realizaron encuentros con intendentes, presidentes comunales, entidades rurales y representantes del sector productivo para impulsar esta propuesta, logrando incluso que la Ruta 30 sea incorporada entre las obras priorizadas dentro de los debates presupuestarios.

«Es una obra que no pertenece a un partido político ni a un sector determinado. Es una necesidad de todo el norte santafesino», manifestó.

La mirada planteada por Sergio «Chiqui» Rojas durante su paso por Estilo Propio dejó un mensaje claro: pensar el futuro del norte requiere planificación, infraestructura y decisiones estratégicas que permitan potenciar las fortalezas productivas de la región.

La Ruta 30 y Puerto Ocampo aparecen hoy como dos proyectos complementarios que podrían transformar la conectividad, la logística y las oportunidades de crecimiento para cientos de localidades del norte provincial.

Editorial – Antonio Paré

Las grandes obras nunca comienzan con una máquina vial sobre el terreno. Primero nacen de una idea, de una visión y de la capacidad de mirar más allá de las urgencias del presente. En ese sentido, la propuesta de impulsar la Ruta 30 como corredor estratégico y fortalecer Puerto Ocampo como salida productiva muestra una planificación que excede los límites de una localidad o de un departamento.

El norte santafesino ha esperado durante décadas inversiones que permitan integrarlo plenamente al desarrollo provincial. Hoy existe una oportunidad concreta de pensar la región como un sistema productivo conectado, donde las rutas, los puertos y la infraestructura trabajen en conjunto para generar empleo, inversión y arraigo.

El desafío será transformar los proyectos en realidades. Porque las obras que cambian la historia de una región son aquellas que logran trascender los discursos para convertirse en hechos concretos.

Gentileza: Antonio Paré