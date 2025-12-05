El Departamento Vera ya tiene sus ganadores del programa CreArte Litoral 2025

Los proyectos seleccionados surgen de Vera, Margarita, Tartagal y la comunidad Comcaiaripi de Calchaquí. El diputado Sergio “Chiqui” Rojas destacó que la incorporación del departamento al programa “marca un antes y un después en el acceso a oportunidades culturales”.

El departamento Vera tiene sus proyectos ganadores dentro del programa CreArte Litoral 2025, iniciativa impulsada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que este año incorporó al territorio gracias a la articulación del diputado provincial Sergio “Chiqui” Rojas. Esta semana hicieron entrega de los diplomas correspondientes con la dinámica de llegar a sus hogares y poder conversar un poco más sobre sus proyectos y la experiencia de haber participado de este importante programa.

Se trata de la primera edición en la que artistas, gestores culturales y artesanos de todas las localidades del departamento pudieron participar en igualdad de condiciones del fondo concursable, luego del convenio firmado entre Rojas y el rector de la UNL, Enrique Mammarella.

Proyectos seleccionados en Vera

Categoría grupal

“Mapas con almas: retratos de la cuña boscosa” — Cartografía sensible

Autor: Leonel Alcaraz (Vera)

Categoría individual

“Boscosa” — Diseño temático de merch

Autora: Araceli Molina (Margarita)

Autora: Micaela Correa, Comunidad Comcaiaripi (Calchaquí)

Autora: Micaela Correa, Comunidad Comcaiaripi (Calchaquí)

Autor: Ángel Daniel Vaca (Tartagal)

Autor: Ángel Daniel Vaca (Tartagal)



Rojas: “El arte del departamento merece ser visto, escuchado y acompañado”



Tras el anuncio, el diputado destacó la importancia de que el departamento Vera haya podido participar por primera vez de esta convocatoria: “Esto no se trata solo de una beca. Se trata de abrir puertas; de que en cada pueblo, cada barrio y cada comunidad del departamento exista la posibilidad de mostrar lo que hacen, de visibilizar su arte y de sentirse parte de algo más grande”, afirmó.

Sobre la entrega de los diplomas y becas, que se realizó esta semana junto al Director de Acción y Desarrollo Territorial de la UNL, Nadir Saade, el diputado expresó: “Elegimos hacerlo de un modo más simple y cercano. Ir a sus casas, a sus talleres, a sus lugares de trabajo. Sentarnos a conversar sobre lo que hacen y sobre lo que significó para ellos participar”.

Finalmente, Chiqui Rojas subrayó que esta política cultural es un punto de partida para seguir ampliando oportunidades: “Vamos a seguir generando espacios en el departamento para que el talento verense no quede escondido, sino que tenga lugar, voz y futuro”.