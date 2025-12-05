Cotelvo: Finalización de la Obra de Ampliación de la Planta Potabilizadora Nº 2

La Municipalidad de Villa Ocampo comunica a la población que se ha concluido la obra de remodelación y ampliación de la Segunda Planta Potabilizadora de COTELVO Ltda., proyecto orientado a optimizar la capacidad de tratamiento y garantizar el abastecimiento de agua potable acorde a las proyecciones de crecimiento urbano.

El proyecto fue presentado por COTELVO al Gobierno Provincial en diciembre de 2022, proponiendo la ampliación de la capacidad operativa de 140.000 a 200.000 litros por hora, lo que, sumado al caudal de la Línea Nº 1, permite alcanzar una producción total de 320.000 litros por hora. Este volumen asegura un margen suficiente para la demanda actual y futura de la ciudad, con una proyección estimada a cinco años.

La obra incorporó el sistema BioCIS-UNR®, destinado a la remoción biológica de hierro y manganeso presentes en el agua cruda proveniente de pozos subterráneos. Se trata de un proceso de bio-oxidación desarrollado por el Centro de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, ya implementado con resultados satisfactorios en la Primera Planta Potabilizadora desde 2012.

Entre las principales ventajas del sistema se destacan:

Eliminación de minerales sin utilización de productos químicos,

Reducción de costos operativos,

Alta eficiencia de remoción,

Mínimo consumo de agua en los ciclos de lavado,

Mayor velocidad de filtración, lo que incrementa la capacidad total de potabilización.

La obra se concretó mediante un esquema de financiamiento mixto. En julio de 2024, la Municipalidad de Villa Ocampo y el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia firmaron un convenio por 150 millones de pesos, destinados a la adquisición del 80% de los materiales y equipamiento requerido. COTELVO asumió la ejecución integral de los trabajos, lo que implicó una inversión complementaria de 230 millones de pesos.

La Segunda Planta, construida en 1998, había alcanzado su límite técnico debido al progresivo aumento del caudal de tratamiento, lo que afectaba la eficiencia de retención de hierro y manganeso. La intervención realizada restituye la capacidad funcional de la unidad y eleva considerablemente la calidad del proceso de potabilización.

La Municipalidad de Villa Ocampo destaca que esta inversión constituye un avance significativo en la infraestructura hídrica local, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema de provisión de agua potable.