La Comisión de Cultura avanzó en el tratamiento de la Ley de Cine Santafesina

El pasado jueves 27 de noviembre, en el marco de la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación Social presidida por la Diputada Provincial María del Rosario “Charo” Mancini , se realizó una nueva instancia de trabajo junto al secretario de Desarrollo Culturales de la provincia, Paulo Alberto Ricci, y representantes del sector audiovisual de toda provincia.

El encuentro tuvo como objetivo continuar el abordaje del proyecto de Ley de Cine Santafesina, una herramienta largamente impulsada por el sector para fortalecer la producción audiovisual en la provincia.

Durante la reunión, la Legisladora destacó la importancia de construir la norma de manera participativa: “La Ley de Cine es una oportunidad fundamental para reconocer el trabajo audiovisual santafesino y acompañar su crecimiento. Nuestro compromiso es que esta herramienta surja del diálogo, de las voces del territorio y de las necesidades reales del sector”, expresó Mancini.



La jornada contó con la presencia de representantes de SICA APMA, las y los estudiantes del ISCAA “Fernando Birri” y de la EPCTV N°3021, integrantes de APPAS y CEPIAR, quienes aportaron miradas técnicas y experiencias profesionales.



Este espacio de intercambio permitió profundizar sobre los aspectos centrales del proyecto, tales como financiamiento, formación, distribución, federalización y condiciones laborales del sector audiovisual.

En este sentido, Mancini reafirmó la importancia del trabajo conjunto: “Santa Fe necesita políticas culturales que proyecten futuro. Acompañar al sector audiovisual es apostar a la creatividad, al empleo y a una identidad que nos representa en todo el país. Vamos a seguir trabajando para que esta ley sea una realidad”.