Villa Ocampo: Se realizó el segundo encuentro del Programa Presupuesto Participativo Joven

El día jueves 27 de noviembre, en Villa Ocampo, se llevó a cabo el segundo encuentro del Programa Presupuesto Participativo Joven, una iniciativa que promueve la participación activa de las y los jóvenes en el diseño y planificación de proyectos para su comunidad.

Durante la jornada, se presentaron y analizaron los proyectos ingresados hasta el momento. En este espacio de intercambio, los equipos participantes expusieron sus propuestas y recibieron orientaciones para realizar ajustes y mejoras, con el objetivo de fortalecer cada iniciativa y garantizar su viabilidad.

Asimismo, se establecieron las fechas clave para la continuidad del programa. La entrega final de los proyectos quedó fijada para el mes de marzo, momento en el cual serán evaluados para avanzar con la selección del o los proyectos que serán ejecutados.

El Programa Presupuesto Participativo Joven continúa consolidándose como una herramienta fundamental para fomentar la participación, el compromiso y la construcción colectiva entre los jóvenes.