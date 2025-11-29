Las Toscas: Accidente en Ruta Nacional 11

En horas de la noche del jueves 27 de noviembre, personal de la Comisaría 5ª de Las Toscas intervino en un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 23:40 en la intersección de calle 15 y ruta nacional 11.

Por causas que se investigan, en el siniestro se vieron involucrados un automóvil Renault Clio, conducido por una vecina de la localidad, y una motocicleta Yamaha 250 cc, manejada por un hombre mayor de edad, domiciliado también en Las Toscas.

Como consecuencia del impacto, el motociclista fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado por el servicio de emergencias al nosocomio local. Según informaron las autoridades, solo se registraron daños materiales.