Villa Ocampo: Se encuentra habilitada la última cuadra pavimentada del Plan Brigadier

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que quedó oficialmente habilitada la cuarta y última cuadra de pavimento asfáltico correspondiente al Plan Brigadier, ubicada sobre calle Moreno, entre San Lorenzo y Chacabuco.



Con esta habilitación se da por concluido un proyecto que contempló la pavimentación de cuatro cuadras en total, dando respuesta a una demanda histórica de los vecinos y reafirmando el compromiso del gobierno local con el mejoramiento y desarrollo urbano sostenido.