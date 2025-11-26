Mancini visitó la planta de San Lorenzo que llevará producción santafesina al mundo

En la última semana, la Diputada Provincial María del Rosario “Charo” Mancini recorrió, junto a Sebastián Pucciarello, representante de la empresa Essencial Energy, la refinería ubicada en la ciudad de San Lorenzo, la cual cesó sus operaciones en 2018.

La visita se enmarcó en el proceso de reconversión de la planta, que busca transformarla en una biorrefinería destinada a producir biocombustibles para aviones, con el objetivo de potenciar las exportaciones y generar entre 250 y 300 nuevos empleos en la zona.



En este sentido Mancini expresó: “Estamos frente a una oportunidad única para reactivar un polo industrial clave. No solo hablamos de empleo, sino de liderar una transición hacia energías más limpias y modernas”, afirmó la legisladora, valorando la articulación entre el sector público y privado.

Esta iniciativa se desarrolla bajo el nombre “Santa Fe Bio”, resultado de la asociación estratégica entre YPF y Essencial Energy. Gracias a este convenio, la refinería, será reconvertida para producir combustible de aviación sostenible SAF (Combustible de aviación sostenible y HVO (Aceite Vegetal Hidrotratado).



“Este proyecto representa el futuro de nuestra provincia: desarrollo industrial, innovación energética y empleo para nuestra gente”, concluyó Mancini.