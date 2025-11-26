Las Toscas: Renunció el Intendente Leandro Chamorro luego de 16 años de servicio

El Gobierno de la Ciudad de Las Toscas informa a toda la comunidad que el intendente Leandro Chamorro, luego de 16 años de servicio ininterrumpido, ha presentado su renuncia anticipada debido a problemas de salud que hoy le impiden continuar con sus funciones.

Esta decisión se tomó en un marco de consenso y diálogo responsable, junto al intendente electo Iván Sánchez, y al presidente del Honorable Concejo Deliberante, César López, quien quedará a cargo de la Intendencia durante los próximos días hasta la asunción del nuevo mandatario.

Faltando tan pocos días para el traspaso, no fue una determinación sencilla. Sin embargo, Chamorro priorizó el bienestar de la comunidad y la necesidad de garantizar una transición ordenada y transparente para todos los vecinos.

«Agradecemos profundamente su dedicación, su visión de ciudad y su entrega absoluta durante estos 16 años», expresó el equipo del Gobierno de la Ciudad.