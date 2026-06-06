Orfilio Marcón confirmó más de $118.000.000 para varias escuelas

El SENADOR anunció que en días más, el Gobierno de la Provincia transferirá ese monto en el departamento General Obligado, a través del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas – FANI.



Los aportes se distribuirán de la siguiente manera:

RECONQUISTA Escuela Secundaria 582

$ 12.061.000 imperbilizar techos.

INTIYACO Escuela EFA 8249

$ 23.553.000 refacción sanitarios.

LA POTASA Escuela Técnica 295

$ 5.923.000 refacciones edilicias.

RECONQUISTA Escuela

Primaria 6380

$ 7.872.000 techado aulas

VILLA OCAMPO Escuela Secundaria 699

$ 26.240.000 construcción sanitarios

RECONQUISTA J. Infantes 292

$ 858.000 cocina elelctrica

RECONQUISTA Escuela Primaris 848

$ 16.749.000 reparación techos

AVELLANEDA Cocina Centralizada 9607

$ 25.089.000 para cubeteadora de alimentos

«Estos aportes buscan mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, beneficiando a la comunidad educativa del departamento», destacó ORFILIO MARCÓN.