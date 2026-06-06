Orfilio Marcón confirmó más de $118.000.000 para varias escuelas

El SENADOR anunció que en días más, el Gobierno de la Provincia transferirá ese monto en el departamento General Obligado, a través del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas – FANI.
Los aportes se distribuirán de la siguiente manera:
RECONQUISTA Escuela Secundaria 582
- $ 12.061.000 imperbilizar techos.
INTIYACO Escuela EFA 8249
- $ 23.553.000 refacción sanitarios.
LA POTASA Escuela Técnica 295
- $ 5.923.000 refacciones edilicias.
RECONQUISTA Escuela
Primaria 6380
- $ 7.872.000 techado aulas
VILLA OCAMPO Escuela Secundaria 699
- $ 26.240.000 construcción sanitarios
RECONQUISTA J. Infantes 292
- $ 858.000 cocina elelctrica
RECONQUISTA Escuela Primaris 848
- $ 16.749.000 reparación techos
AVELLANEDA Cocina Centralizada 9607
- $ 25.089.000 para cubeteadora de alimentos
«Estos aportes buscan mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, beneficiando a la comunidad educativa del departamento», destacó ORFILIO MARCÓN.