Mancini acompañó el 22° Concurso de Pesca Variada con Devolución

El pasado domingo 23 de noviembre, en el club “Pato Cua”, la Diputada Provincial María del Rosario “Charo” Mancini participó del 22° Concurso de Pesca Variada Embarcada con Devolución; compartió el tradicional almuerzo y hizo entrega de la declaración de interés de la Cámara de Diputadas y Diputados de la invencible Santa Fe.

El evento reunió a pescadores de toda la región, provincias vecinas como Chaco y Corrientes y hasta Paraguay; la actividad se consolida como uno de los eventos más convocantes del norte santafesino, este año con 98 embarcaciones inscriptas.



En este sentido la Legisladora expresó: «Un año más acompañando la pesca que es “la última del año” donde pescadores y pescadoras se dan cita para disfrutar de nuestro río, la pesca, el Jaaukanigás y la naturaleza”.

Además expresó: “Quiero felicitar a la comisión directiva del Club “Pato Cua” que trabajan incansablemente todo el año para este evento, con esfuerzo, contratiempos y mucha dedicación”.

«Contarles que presentamos un proyecto de ley para que la pesca variada sea declarada pesca provincial, son 22 años ininterrumpidamente y eso es fruto del esfuerzo de muchas personas a lo largo de tantos años de trabajo y queremos que sea reconocida a nivel provincial, visibilizando y reconociendo su impacto deportivo, turístico y cultural de nuestra región» , concluyó Mancini.