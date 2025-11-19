Provincia inició la construcción de la tercera conexión vial entre Reconquista y Avellaneda

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, encabezó la firma de inicio de obra para la construcción de la Tercera Conexión Vial entre las ciudades de Reconquista y Avellaneda. Lo hizo acompañado por los intendentes de ambas ciudades, Enrique Vallejos y Gonzalo Braidot, respectivamente.

La obra, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, tiene un presupuesto de $ 15.896.345.494,34 y será ejecutada por la empresa Rovial S.A en un plazo estimado de 24 meses. La longitud total del proyecto es de 2.600 metros, incluyendo camino pavimentado, puente, bicisendas y veredas.



Obra clave para el norte provincial

“Es una obra emblemática”, afirmó Enrico en la apertura de su discurso durante el acto que se desarrolló en la intersección de calles 2 y 21 en Avellaneda. “La obra pública está paralizada en gran parte del país y mientras eso ocurre, Santa Fe sigue invirtiendo, da trabajo y lo hace de forma transparente y eficiente”, aseguró.

El ministro aseguró que el Gobierno Provincial está llevando adelante “una inversión enorme en el norte, centro y sur de Santa Fe y lo vamos a seguir haciendo cuidando el peso de los santafesinos”, al tiempo que remarcó es una obra “prioritaria para la gestión del gobernador Pullaro”, por lo cual “tiene los fondos asegurados”.



Del acto participaron también el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; el subadministrador Zona Norte de la DPV, Sergio Cardozo; el senador por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón; los diputados provinciales, Dionisio Scarpin, Emiliano Peralta y Sergio Rojas; el director de la Delegación Regional Reconquista, Oscar Duarte; concejales y otras autoridades.

Decisión política de invertir en obra pública

En cuanto a la obra, Seghezzo explicó que “una tercera parte será movimiento de suelo, otra tercera parte será el puente y la otra tercera parte será el hormigón de los 2.600 metros”, resaltando que será “una obra urbanísticamente muy importante”.

El intendente Braidot, en tanto, valoró “la decisión política del gobierno provincial para llevar adelante grandes obras”, a la vez que resaltó que “vemos hechos realidad viejos anhelos que teníamos en el norte provincial gracias a una gestión eficiente que pone los recursos donde tiene que ir, que son las obras que le cambian la vida a la gente”.



Por su parte, el intendente Vallejos, destacó que “podamos estar viviendo este día histórico es muy bueno para el norte santafesino porque esta obra beneficiará a todos los que vienen desde el sector noroeste de la provincia que podrán transitar por toda la región”.

Finalmente, el senador Marcón aseguró que se trata de “una obra emblemática y un paso histórico que solamente se logra cuando hay decisión política y cuando se apuesta a invertir fuertemente en obra pública, pensando en toda la región norte provincial”.

Detalles de la nueva traza

La nueva conexión comenzará en Reconquista, específicamente en la intersección de las calles Ireneo Faccioli y 27 de Abril, donde se construirá una rotonda de ingreso y salida.



Desde allí, el trazado contempla 400 metros de pavimento inicial; un puente de 210 metros de longitud que cruzará el Arroyo Del Rey; 200 metros adicionales hasta una segunda rotonda en Avellaneda, ubicada en el cruce de calle 2 con las calles 121 y 21.

En Avellaneda, el trazado se bifurcará en dos direcciones pavimentadas clave: hacia calle 2 (800 metros) y hacia calle 14 (600 metros, que llega hasta calle 23).

Algunas características que tendrá la obra son los siguientes:

•⁠ ⁠La calzada principal tendrá un ancho de 7,30 metros.

•⁠ ⁠Bicisenda de 2 metros y senda peatonal sectorizada de 1,5 metros.

•⁠ ⁠Iluminación total en todo su recorrido y en la bicisenda.

•⁠ ⁠Obras complementarias vitales como alcantarillas, desagües pluviales y canales revestidos para la correcta gestión del agua.

•⁠ ⁠El puente sobre el Arroyo del Rey contará con banquinas pavimentadas, bicisendas y vereda para peatones, garantizando un cruce seguro para todos los usuarios.