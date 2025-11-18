Villa Ocampo: 147° Aniversario de la Ciudad

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a toda la comunidad a participar de la Fiesta de la Ciudad, en el marco de la celebración por los 147 años de su fundación, con un amplio programa de actividades culturales, deportivas, recreativas e institucionales que se desarrollarán entre el miércoles 19 y el domingo 30.



El cronograma incluye propuestas para todas las edades, con recorridos históricos, capacitaciones, actividades al aire libre, festejos comunitarios, eventos deportivos, celebraciones institucionales y shows artísticos, que permitirán poner en valor la identidad, el patrimonio y el espíritu participativo que caracteriza a Villa Ocampo.



Entre las principales actividades se destacan:

Inauguraciones y actos oficiales, incluyendo la ofrenda floral en el Mausoleo del Fundador y la puesta en valor de la Planta Nº 2 de agua potable de COTELVO.

Encuentros comunitarios, como la Fiesta en la Residencia de Adultos Mayores “San José” y la celebración por los 45 años del Museo Histórico y de Ciencias Naturales “Aníbal Gregoret”.

Propuestas culturales y turísticas, como el recorrido nocturno por el Cementerio de Isleta y el cicloturismo por la ciudad histórica y la zona de humedales.

⁠Actividades deportivas, como el torneo de Básquet 3×3 organizado junto al Club Huracán.

La gran Fiesta de la Ciudad, con paseo de emprendedores, artesanos y gastronómicos; acto formal con entrega de reconocimientos Ocampo Samanés; y espectáculos artísticos en el acceso principal de la ciudad.



Se encuentra a continuación el Programa de Actividades completo para que cada vecino pueda disfrutar y elegir las propuestas de su interés.