Avanza la propuesta para declarar al Mono Carayá como Monumento Natural en Santa Fe

El lunes 17 de noviembre se llevó a cabo un conversatorio público y virtual sobre la propuesta para declarar al Mono Carayá (Alouatta caraya) como nuevo Monumento Natural de la provincia de Santa Fe. La actividad, impulsada por la Diputada Provincial Charo Mancini, autora del proyecto de ley, reunió a más de 60 participantes de toda la provincia y de otras regiones vinculadas a la conservación de la fauna nativa.

«Trabajamos este proyecto durante mucho tiempo y que hoy esté siendo tratado en la comisión de ambiente es un gran paso. Poder socializar este tema con ustedes es compromiso con la agenda ambiental que venimos realizando» expresó la diputada durante su intervención.

Del encuentro participaron especialistas de reconocida trayectoria, entre ellos el Dr. Martín Kowalewski (CONICET), Laila López Goudart (Instituto Jane Goodall Argentina), la Dra. Romina Pavé (INALI) y el Dr. Pablo Siroski ( Miembro del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Santa Fe).



Esta iniciativa permitió profundizar en los beneficios que supondría para Santa Fe la declaración del Carayá como Monumento Natural y reforzó la importancia de avanzar en políticas integrales de conservación.