Región Centro: Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba realizarán una jornada de trabajo sobre educación secundaria

Con la participación del ministro de educación de Santa Fe, José Goity, de la presidente del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, Alicia Fregonese y del ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, este martes 18, desde las 9.30, en el Salón Los Pioneros de la Universidad Adventista del Plata (UAP), de la localidad entrerriana de Villa Libertador San Martín se realizará un nuevo encuentro de la Región Centro que contará con la participación de autoridades educativas y equipos técnicos de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, integrantes de la mesa ejecutiva de la Región Centro y representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

En la oportunidad, se llevará adelante una jornada para la Transformación de la Escuela Secundaria en clave Regional y Federal bajo el nombre “Trayectorias continuas, aprendizajes significativos, futuro compartido: la secundaria que queremos desde la región” en la que representantes educativos de la Región Centro debatirán y trabajarán líneas de acción comunes que fortalezcan la educación secundaria.

La propuesta combinará conferencias de especialistas nacionales e internacionales, reflexiones sobre enseñanza en contextos diversos y aportes sobre liderazgo pedagógico, redes institucionales y políticas educativas sostenibles. También se compartirán los resultados de los Talleres de Prospectiva desarrollados en cada provincia, junto con experiencias de innovación escolar. A lo largo del encuentro, equipos de las tres provincias participarán de espacios de diálogo y construcción conjunta, orientados a definir desafíos prioritarios y líneas de acción comunes para fortalecer las trayectorias y aprendizajes de los estudiantes.

Como cierre, se firmarán acuerdos de la Región Centro, un acto que simboliza el compromiso conjunto para avanzar en la transformación de la escuela secundaria. La jornada contará además con la presencia de propuestas culturales y artísticas, que acompañarán los distintos momentos del encuentro y aportarán una dimensión comunitaria a la experiencia.