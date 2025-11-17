Villa Ocampo: 45º Aniversario del Museo Histórico y de Ciencias Naturales «Aníbal Gregoret»

La Secretaría de Cultura y Comunicación da a conocer el programa de actividades del 45º Aniversario del Museo Histórico y de Ciencias Naturales “Aníbal Gregoret”.

Programa:

Miércoles 19 de noviembre



20:30 hs:

Recorrido nocturno por el Cementerio de Isleta: “Un recorrido histórico y cultural bajo la luz de la luna”.

Lugar: Isleta Centro.



Sábado 22 de noviembre



10:00 hs:

Capacitación sobre los avances en las líneas de frontera de Santa Fe: “Desafíos y oportunidades en el territorio fronterizo del norte santafesino”, a cargo de la Licenciada Claudia Pintos.

Lugar: Salón 30 de noviembre (Edificio Municipal).



20:30 hs:

Apertura del Museo: exhibición de las muestras:

• “Tres meses en el Chaco” de Teófilo Fumiere.

• “Vales de Pago de la Colonia Ocampo” de Alfredo Ale.

• “Nuestros Museos: construyendo una geografía cultural” de la Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe, Regional Norte B.

Lugar: Salas del Museo.



21:00 hs:

Acto Protocolar:

• Discursos de autoridades presentes.

• Proyección de video conmemorativo por los 45º años de vida del museo.

• Entrega de presentes a personas que cumplieron una función destacada en la institución.

• Donación del libro “La Ciudad de los Muertos” de Estela Yaccuzzi, a bibliotecas de Instituciones Educativas.

• Números artísticos musicales y de danzas representando a las distintas comunidades de inmigrantes que conformaron nuestra comunidad.

• Cierre musical.