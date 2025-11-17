Villa Ocampo: 45º Aniversario del Museo Histórico y de Ciencias Naturales «Aníbal Gregoret»

La Secretaría de Cultura y Comunicación da a conocer el programa de actividades del 45º Aniversario del Museo Histórico y de Ciencias Naturales “Aníbal Gregoret”.
Programa:
Miércoles 19 de noviembre
20:30 hs:
Recorrido nocturno por el Cementerio de Isleta: “Un recorrido histórico y cultural bajo la luz de la luna”.
Lugar: Isleta Centro.
Sábado 22 de noviembre
10:00 hs:
Capacitación sobre los avances en las líneas de frontera de Santa Fe: “Desafíos y oportunidades en el territorio fronterizo del norte santafesino”, a cargo de la Licenciada Claudia Pintos.
Lugar: Salón 30 de noviembre (Edificio Municipal).
20:30 hs:
Apertura del Museo: exhibición de las muestras:
• “Tres meses en el Chaco” de Teófilo Fumiere.
• “Vales de Pago de la Colonia Ocampo” de Alfredo Ale.
• “Nuestros Museos: construyendo una geografía cultural” de la Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe, Regional Norte B.
Lugar: Salas del Museo.
21:00 hs:
Acto Protocolar:
• Discursos de autoridades presentes.
• Proyección de video conmemorativo por los 45º años de vida del museo.
• Entrega de presentes a personas que cumplieron una función destacada en la institución.
• Donación del libro “La Ciudad de los Muertos” de Estela Yaccuzzi, a bibliotecas de Instituciones Educativas.
• Números artísticos musicales y de danzas representando a las distintas comunidades de inmigrantes que conformaron nuestra comunidad.
• Cierre musical.