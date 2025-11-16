Villa Ocampo: Hombre detenido por amenazas e incumplimiento de mandato judicial

En la tarde del sábado 15 de noviembre, alrededor de las 17:55 horas, personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte que realizaba patrullaje preventivo fue convocado por la Comisaría 4.ª para colaborar en una intervención en una vivienda del barrio 8 de Octubre, debido a un conflicto con un masculino.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con un vecino, quien relató que un hombre se presentó en su domicilio y lo amenazó con agredirlo físicamente, insinuando portar un cuchillo en su cintura. Asimismo, informó que el sujeto habría ingresado a la vivienda en busca de su ex pareja, con quien horas antes había tenido inconvenientes legales, y que al no encontrarla se retiró.

El denunciante exhibió una fotografía del oficio judicial, de fecha 9 de marzo de 2023, que establece la prohibición de acercamiento vigente para el involucrado. Minutos más tarde, en las inmediaciones del lugar, el personal policial procedió a su aprehensión y traslado a sede policial.

El hecho fue caratulado, en principio, como amenazas e incumplimiento de mandato judicial. Se dio intervención al fiscal en turno y al defensor para continuar con las actuaciones correspondientes.