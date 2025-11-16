Villa Ocampo: Detienen a un vendedor ambulante con pedido de captura

En la mañana del sábado 15 de noviembre, alrededor de las 8:40 horas, personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte que realizaba un operativo de identificación de personas y vehículos en la intersección de calle Santiago Aranda y Ruta Nacional N.º 11 procedió a identificar a cinco vendedores ambulantes y dos camionetas.

Tras la verificación de datos mediante el despacho 911, se informó que uno de los hombres, domiciliado en la ciudad de Resistencia (Chaco), contaba con un pedido activo de detención/captura. Ante esta situación, los efectivos policiales procedieron a su inmediata aprehensión y traslado a la dependencia policial.

Asimismo, se dio aviso al fiscal en turno y a la defensa para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.