Mancini: “Jaaukanigás: Instantes del Humedal” llega a la Capital Santafesina

La Diputada Provincial María del Rosario “Charo” Mancini invita a la apertura de la muestra fotográfica “Jaaukanigás: Instantes del Humedal — Flora y fauna en el pulso de la naturaleza”, de la fotógrafa ocampense Natalia Ruscitti, que se inaugurará el martes 18 de noviembre en el Hall de la Legislatura Provincial.

“Es una enorme satisfacción poder acompañar a una artista del norte santafesino y compartir su mirada sobre el Sitio Ramsar Jaaukanigás. Traer un pedacito del norte al corazón de la capital es un gesto que nos llena de orgullo”, expresó Mancini.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 26 de noviembre, con entrada libre y gratuita. Invita a disfrutar una experiencia visual que celebra la belleza y el valor ambiental de este humedal, patrimonio natural de las y los santafesinos.