Las Toscas: Detienen a un hombre y recuperan motocicleta abandonada tras la fuga

La Unidad Regional IX informó que en la mañana de este jueves 13 de noviembre, alrededor de las 7:20, personal de la Patrulla Urbana Zona Norte, que realizaba recorridas preventivas en inmediaciones de la terminal de ómnibus de Las Toscas, observó a dos personas cruzando un terreno baldío contiguo al predio mientras llevaban una motocicleta azul.

Al notar la presencia policial, ambos individuos aceleraron el paso e intentaron darse a la fuga, abandonando el birrodado en el lugar. Minutos después, en la intersección de calles 131 y 104, los efectivos lograron interceptar a uno de ellos, un vecino de la ciudad, quien fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido.

En su poder se incautó una pinza y la motocicleta Yamaha Crypton, presuntamente sustraída. A partir de las diligencias posteriores, el personal policial pudo establecer la identidad del segundo implicado: un hombre mayor de edad, domiciliado en San Antonio de Obligado, sobre quien se continúa trabajando para lograr su comparendo.

Las actuaciones fueron informadas al fiscal y al defensor en turno, y se instruye la causa bajo la carátula “hurto”, en primera instancia.