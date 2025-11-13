Las Mercedes, distrito Villa Ocampo: Accidente fatal de tránsito

Personal de la Comisaría 4ª intervino en un fatal accidente de tránsito ocurrido en horas de la noche de este miércoles 12 de noviembre, sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura de Las Mercedes.

Por causas que aún se investigan, una motocicleta Corven 110 cc —conducida por un joven cuya identidad es Agustín Zupel, 19, vecino del Barrio Unidos de Reconquista, colisionó con un camión Ford Cargo 1722, guiado por un hombre mayor de edad, oriundo de Carreras, departamento General López.

El conductor del camión fue quien dio aviso del siniestro desde la estación de servicio de Las Garzas, tras lo cual se activó el protocolo de emergencia. Personal del Servicio de Emergencias 107 trasladó al motociclista al hospital local, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas sufridas.



En el lugar trabajaron el Grupo Técnico Criminalístico de Las Toscas, Bomberos Voluntarios, quienes realizaron tareas de limpieza de la calzada, y personal de la Guardia Vial, que ordenó el tránsito vehicular hasta su normalización.

Se dio intervención al Fiscal de turno, quien dispuso las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.