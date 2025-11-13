Guadalupe Norte: Se viene la 5ª Edición del Torneo Regional de Campeones de Fútbol Senior (+40 y +50)

El Fútbol de Veteranos organiza la Quinta Edición del Torneo Regional de Fútbol de equipos Campeones en categorías Senior +40 y +50 años, el sábado 15 de noviembre, en las instalaciones del Club Deportivo y Social Guadalupe.
Los equipos Campeones participantes representan a distintos Torneos de Veteranos de la Región:
División +40:
-“C. A. Independencia”, Campeón del Torneo oficial del “Club de Fútbol Senior” de Villa Ocampo.
-“Potro FC”, Campeón del Torneo de Fútbol de Veteranos de Reconquista del Club Policial y defensor de la Copa de Campeones 2024.
-“C. D. y S. Guadalupe”, Campeón de la Liga Rural de Fútbol Senior.
División +50:
-“Despensa Greey”, Campeón del Torneo +50 “Asunción” de Reconquista.
-“Asociación Atlético Barrio Independencia”, Campeón del Torneo oficial del “Club de Fútbol Senior” de Villa Ocampo.
A partir de las 17:00 horas dará comienzo el Torneo con el primer partido +40, estipulado en dos tiempos de 25 minutos cada uno. Los equipos de Villa Ocampo, Reconquista y Guadalupe Norte se disputarán en un triangular la Copa de Campeones “GUADALUPE NORTE”.
Mientras que la división +50 hará lo propio en un solo encuentro en dos tiempos de 30 minutos, entre Despensa Greey de Reconquista y Asoc. Atl. B° Independencia de Villa Ocampo, pertenecientes a los únicos Torneos formales del norte provincial en esa categoría.
Finalizado el Torneo se entregarán los trofeos y reconocimientos a los cinco equipos participantes y además, una Copa Challenger rotativa para el Campeón de cada división. Aquel equipo que la obtenga en tres oportunidades se quedará con ella.
Los Campeones de las Ediciones anteriores:
División +40:
2021: “Barrio Parque”, del Torneo de Fútbol de Veteranos de Reconquista.
2022: “C. A. Independencia”, del Torneo oficial del “Club de Fútbol Senior” de Villa Ocampo.
2023: “Lalo Tapas”, del Torneo de Fútbol de Veteranos de Reconquista.
2024: “Potro FC”, del Torneo de Fútbol de Veteranos de Reconquista.
División +50:
2022: “Barrio Carmen Luisa”, del Torneo +50 “Asunción” de Reconquista.
2023: “Barrio Carmen Luisa”, del Torneo +50 “Asunción” de Reconquista.
2024: “Senior +50 Florencia”, del Torneo oficial del “Club de Fútbol Senior” de Villa Ocampo.
La entrada será libre y gratuita para el público en general y habrá servicio de cantina y parrilla.
Invita y organiza el Fútbol de Veteranos del Club Deportivo y Social Guadalupe.