Guadalupe Norte: Se viene la 5ª Edición del Torneo Regional de Campeones de Fútbol Senior (+40 y +50)

El Fútbol de Veteranos organiza la Quinta Edición del Torneo Regional de Fútbol de equipos Campeones en categorías Senior +40 y +50 años, el sábado 15 de noviembre, en las instalaciones del Club Deportivo y Social Guadalupe.

Los equipos Campeones participantes representan a distintos Torneos de Veteranos de la Región:

División +40:

-“C. A. Independencia”, Campeón del Torneo oficial del “Club de Fútbol Senior” de Villa Ocampo.

-“Potro FC”, Campeón del Torneo de Fútbol de Veteranos de Reconquista del Club Policial y defensor de la Copa de Campeones 2024.

-“C. D. y S. Guadalupe”, Campeón de la Liga Rural de Fútbol Senior.



División +50:

-“Despensa Greey”, Campeón del Torneo +50 “Asunción” de Reconquista.

-“Asociación Atlético Barrio Independencia”, Campeón del Torneo oficial del “Club de Fútbol Senior” de Villa Ocampo.



A partir de las 17:00 horas dará comienzo el Torneo con el primer partido +40, estipulado en dos tiempos de 25 minutos cada uno. Los equipos de Villa Ocampo, Reconquista y Guadalupe Norte se disputarán en un triangular la Copa de Campeones “GUADALUPE NORTE”.

Mientras que la división +50 hará lo propio en un solo encuentro en dos tiempos de 30 minutos, entre Despensa Greey de Reconquista y Asoc. Atl. B° Independencia de Villa Ocampo, pertenecientes a los únicos Torneos formales del norte provincial en esa categoría.

Finalizado el Torneo se entregarán los trofeos y reconocimientos a los cinco equipos participantes y además, una Copa Challenger rotativa para el Campeón de cada división. Aquel equipo que la obtenga en tres oportunidades se quedará con ella.

Los Campeones de las Ediciones anteriores:

División +40:

2021: “Barrio Parque”, del Torneo de Fútbol de Veteranos de Reconquista.

2022: “C. A. Independencia”, del Torneo oficial del “Club de Fútbol Senior” de Villa Ocampo.

2023: “Lalo Tapas”, del Torneo de Fútbol de Veteranos de Reconquista.

2024: “Potro FC”, del Torneo de Fútbol de Veteranos de Reconquista.

División +50:

2022: “Barrio Carmen Luisa”, del Torneo +50 “Asunción” de Reconquista.

2023: “Barrio Carmen Luisa”, del Torneo +50 “Asunción” de Reconquista.

2024: “Senior +50 Florencia”, del Torneo oficial del “Club de Fútbol Senior” de Villa Ocampo.

La entrada será libre y gratuita para el público en general y habrá servicio de cantina y parrilla.

Invita y organiza el Fútbol de Veteranos del Club Deportivo y Social Guadalupe.