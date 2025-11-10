El Gobierno Provincial transforma la avenida principal de Hardy

La Provincia, junto a la comuna de Hardy, financia a través del Programa Obras Urbanas los trabajos de cordón cuneta, ripiado, nueva ciclovía e iluminación LED en el acceso a la localidad desde la Ruta 11. La inversión supera los 95 millones de pesos.

El Gobierno de la Provincia, a través del Programa de Obras Urbanas (POU), financia un conjunto de trabajos que buscan transformar la avenida principal de Hardy (departamento General Obligado) con obras de cordón cuneta, ripio, nueva ciclovía e iluminación para mejorar el área urbana y la circulación vial de los vecinos. Esta cuarta etapa del proyecto presenta un avance del 20 % de la obra.



Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “esta gestión del gobernador Maximiliano Pullaro es la de un Gobierno que está muy presente y permanentemente con obras en el norte. Y lo hacemos con mucho esfuerzo de los santafesinos, sin corrupción, todas con recursos provinciales. Estamos trabajando intensamente para que las obras saquen de la postergación a muchas localidades del norte santafesino”.



“El trabajo articulado con los gobiernos locales y con los senadores, como el caso del senador Orfilio “Chacho” Marcón, nos permite avanzar con obras que transforman los pueblos, promueven el arraigo y garantizan un desarrollo más equilibrado en todo el territorio santafesino”.



En cuanto al proyecto para transformar el acceso principal de Hardy, esta cuarta etapa contempla la construcción de una ciclovía desde la Ruta 11 hasta el centro del pueblo, que va a permitir conectar el oeste de la localidad con la escuela primaria, beneficiando con una mejor circulación a la comunidad educativa.



Para mejorar el entorno de tránsito diario por parte de los habitantes de Hardy y conectar de manera segura el sector este con el casco urbano principal del pueblo hacia el oeste, la obra contempla sectores de descanso y forestación, bancos, señaléticas, iluminación baja en calles transversales y nuevas columnas sobre el Boulevard.



Acompañamiento provincial

Por su parte, el senador Marcón destacó la presencia del Estado provincial con obras en el departamento y dijo que “el acompañamiento de la Provincia es fundamental para que localidades como Hardy sigan creciendo. Con estas obras, el Gobierno santafesino reafirma su compromiso con nuestro norte y con el progreso de cada comunidad”.



Finalmente, el presidente comunal Fernando Zanier señaló: “La urbanización y el embellecimiento del acceso principal representan mucho más que una mejora en infraestructura: son una muestra del compromiso de seguir construyendo, paso a paso, una localidad más ordenada, moderna y linda para vivir”.



Y agregó que “hace décadas que Hardy no recibe una inversión del Gobierno Provincial de semejante envergadura. Por eso queremos agradecer al gobernador Pullaro y al ministro Enrico y a su equipo, por hacer realidad estas transformaciones”, concluyó Zanier.

Para la concreción de la obra que se ejecuta con mano de obra comunal, el Gobierno de la Provincia realiza una inversión de $ 95.528.690 con fondos del POU.