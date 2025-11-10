Cotelvo: Fallecimiento de Luis Héctor «Pulpa Brach» y de Marisol Del Carmen Pepermans

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de su asociado Luis Héctor “Pulpa” Brach a los 74 años, y de Marisol Del Carmen Pepermans, a los 48 años.



Los restos de Luis Héctor fueron velados en Sala Nº2 de Cotelvo Ltda., sito en calle Belgrano 1269 de la ciudad. El Sepelio fue este domingo 9 de noviembre a las 12:30 hs., en Cementerio Municipal de Villa Ocampo.

Servicio fúnebre: Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.

Los restos de Marisol Del Carmen fueron velados en Sala Nº1 de Cotelvo Ltda., sito en calle Belgrano 1269 de la ciudad. El Sepelio fue este domingo 9 noviembre, a las 11:30 hs., en Cementerio Municipal de Villa Ocampo.

Servicio fúnebre: Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.



Luis Héctor Brach y Marisol Del Carmen Pepermans, que en paz descansen.