La Municipalidad de Villa Ocampo invita a participar del conversatorio “Infancias y Adolescencias en Agenda: Derechos, desigualdades y desafíos pendientes”, que se llevará a cabo el jueves 6 de noviembre a las 9:00 horas en el salón “30 de Noviembre” (P. Ángel Tibaldo 1578).

El encuentro propone abrir un espacio de análisis y reflexión sobre las principales problemáticas que atraviesan niñas, niños y adolescentes en la provincia de Santa Fe, fortaleciendo el compromiso institucional con la promoción y defensa de sus derechos.

Participarán como disertantes:

Juan Cruz Gimenez, Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe.

Melania Heinzen, Directora Provincial de Niñez de Interior de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Sebastián Bled, médico pediatra.

La actividad está dirigida a equipos técnicos, instituciones educativas, organizaciones sociales y a toda la comunidad interesada en la temática.

Organizan: Gobierno de Santa Fe – Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes – Municipalidad de Villa Ocampo.