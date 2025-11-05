Villa Ocampo: Fuerte reclamo de los concejales de la oposición al oficialisimo

En la reunión de comisión celebrada el martes 4 de noviembre, obtuvo dictamen el proyecto para renovar la concesión de los servicios de agua y cloacas. Desde el sector opositor manifestaron su preocupación ante la negativa del oficialismo a incorporar mecanismos de control y seguimiento municipal.

Según expresaron los concejales Gustavo Volkart y Belén Zoloaga, el bloque oficialista rechazó la propuesta que contemplaba la presentación de informes trimestrales sobre la situación financiera y la calidad del servicio, una medida que buscaba garantizar mayor transparencia en la gestión.

La iniciativa será tratada en la Sesión Ordinaria de hoy, donde los ediles adelantaron que continuarán insistiendo en la implementación de controles y medidas de transparencia para asegurar un servicio eficiente y responsable para la comunidad.