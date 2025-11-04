Un ocampense como juez en San Cristobal

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tomará juramento este martes a 15 jueces y juezas de primera instancia de cuatro fueros diferentes que se repartirán en seis ciudades de las circunscripciones judiciales N° 1, 4 y 5, correspondientes al centro norte provincial.

El evento tendrá lugar en el Salón de Actos de la institución anfitriona, en el primer piso de los tribunales de Santa Fe y la ceremonia será transmitido en vivo por el canal oficial de Youtube del Poder Judicial: https://www.youtube.com/@canalyoutubecsjsfe

Los jurantes junto con sus invitados y autoridades locales están convocados para las 11 de la mañana en el edificio de calle San Jerónimo 1551.

Según informó la Oficina de Prensa del Poder Judicial, encabezará la actividad el presidente de la Corte, Roberto Falistocco, quien estará acompañado por los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y la ministra Margarita Zabalza.

Centro-norte

Territorialmente, los puestos que se cubrirán corresponden a las circunscripciones N° 1, con cinco jueces para Santa Fe y uno para San Javier; tres magistrados se sumarán a la circunscripción N° 4, con asiento en Reconquista; en tanto que los seis restantes serán para la circunscripción N° 5, repartidos equitativamente para Rafaela, San Cristóbal y Tostado.

De los 15 despachos a cubrir 7 serán para juez de distrito en lo Civil y Comercial; 3 para juzgados Civil, Comercial y Laboral; otros 2 serán exclusivos de la materia Laboral; 2 para Familia y 1 para Menores.

La lista completa la integran:

Fuero Civil y Comercial: abogados Guillermo A. Vales; Francisco J. Depetris; Rodrigo C. Ureta Cortés y Viviana E. Nevada (Santa Fe); Mauro D. García y Marcelo G. Gelcich (Rafaela); y Franco Raschetti (Reconquista).

Fuero Civil, Comercial y Laboral: abogados Julio F. Migno (San Javier); Alexis M. Marega (San Cristóbal); y Federico A. Acuña (Tostado).

Fuero Laboral: abogados Ignacio E. Pandullo (Santa Fe); y María Del Mar Della Rosa (Reconquista).

Fuero de Familia: abogados Hernán A. Julián -subrogante- (Reconquista); Y María Soledad Aguirre Quintana (San Cristóbal).

Fuero de Menores: abogado José A. Boaglio (Tostado).

Decreto del Ejecutivo

Los 15 pliegos aprobados por Asamblea Legislativa del 25 de septiembre, fueron enviados por decreto N° 2662/2025 del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, el viernes 24 de octubre.



El mencionado decreto incluye a su vez a otros 18 abogados que deberán jurar como jueces de primera y segunda instancia de los mismos fueros, al que se suma la materia Penal -con cobertura de las vacantes en la Cámara de Rosario, entre otros-.

Según fuentes judiciales, dicho acto será comunicado a la brevedad por las autoridades y tendrá lugar en el Salón de la Corte en Rosario, dado que los jurantes corresponden a diferentes ciudades de las circunscripciones N° 2 y 3, del sur provincial.

Gentileza: Diario El Litoral