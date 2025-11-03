Villa Ocampo: Primer aniversario sacerdotal del Padre Federico

Este lunes 3 de noviembre, la comunidad parroquial se unirá con alegría y gratitud para celebrar el primer aniversario sacerdotal del Padre Federico.



«Aunque llegó hace poco a nuestra comunidad, su presencia ya se ha convertido en una gran bendición. En este corto tiempo, hemos podido descubrir en él a un pastor cercano, alegre y comprometido con la misión que Dios le ha confiado. Su entusiasmo, su palabra joven y su modo sencillo de compartir la fe nos invitan a renovar nuestra mirada sobre la vida de la Iglesia.



Para los jóvenes, el Padre Federico es un testimonio vivo de que vale la pena entregar la vida a Dios, de que seguir a Cristo no es renunciar a la alegría, sino encontrarla en plenitud. Y para los adultos, su entrega nos recuerda que la fe se renueva cada día, que la Iglesia sigue viva y que el Espíritu Santo sigue obrando en medio de nosotros.



Celebrar este primer año de sacerdocio es también dar gracias por el don que significa su ministerio en nuestra comunidad. Acompañarlo en sus primeros pasos como sacerdote es una oportunidad para crecer juntos en la fe y en el amor a Dios.



Padre Fede, pedimos al Señor que siga bendiciendo tu vocación y que te fortalezca en tu servicio pastoral.»

Oración por el ministerio del Padre Federico



Señor Jesús, Buen Pastor,

te damos gracias por el don del sacerdocio del Padre Federico.

Bendice su vida, su entrega y su servicio entre nosotros.

Concédele la fuerza de tu Espíritu,

la alegría de anunciar tu Evangelio

y la ternura para acompañar a tu pueblo con corazón de padre y hermano.

Haz que su ministerio sea siempre fecundo

y que, junto a nosotros, siga creciendo en santidad y amor.

Amén.

Gentileza: Ocampense