Villa Ocampo: Avisos Parroquiales de la Parroquia “Inmaculada Concepción”

Se deja a continuación los Avisos Parroquiales del 3 al 9 de noviembre de 2025, de la Parroquia «Inmaculada Concepción» de la ciudad de Villa Ocampo.

MARTES 4:

20:00 hs: Misa en acción de graciaspor el primer aniversario de la Ordenación Sacerdotal de Padre Federico, en el Templo.

Se hará el envío para la Misión en el Mes de María.

MIÉRCOLES 5:

17:00 hs: Misa en el Hospital.

No habrá Misa ni Celebración en el Templo.

JUEVES 6:

18:00 hs: Misa en Capilla Santa Lucía (Campo Bello).

20:00 hs: Misa en el Templo.

VIERNES 7:

08:00 a 19:30 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.

18:00 hs: Misa en Capilla Sagrado Corazón (Campo Bello Sur).

20:00 hs: Misa en el Templo.

SÁBADO 8:

18:00 hs: Misa de Primeras Comuniones en Oratorio Virgen del Rosario (Bº Independencia).

18:00 hs: Misa en Capilla Jesús Misericordioso (El Sombrerito Centro).

20:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

20:00 hs: Misa en el Templo.

DOMINGO 9: Trigésimo Segundo Domingo Durante el Año

08:00 hs: Misa en el Templo.

08:00 hs: Misa de Primeras Comuniones en Capilla La Ascensión.

09:30 hs: Misa en Capilla San Antonio.

18:00 hs: Misa en Capilla Virgen de Itatí (Bº 8 de Octubre).

20:00 hs: Misa en el Templo.

MISIÓN DEL MES DE MARÍA: El martes 4 de noviembre, a las 19:15hs., se realizará una reunión explicativa y se hará la entrega de materiales a los misioneros, manzaneras y representantes de Capillas. Será en el Templo.