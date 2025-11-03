Obras, energía y conectividad: las prioridades del departamento Vera que Rojas y Sosa presentaron al ministro Olivares

El diputado provincial Sergio “Chiqui” Rojas y el senador departamental Osvaldo Sosa mantuvieron una reunión de trabajo con el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Pablo Olivares, el viernes 31 de octubre en la ciudad de Santa Fe, donde hicieron entrega formal de la documentación elaborada junto a los gobiernos locales del departamento Vera con el objetivo de incluir una serie de obras estratégicas en el Presupuesto Provincial 2026.

La presentación surge como resultado de un encuentro previo convocado por Rojas y Sosa, que reunió a intendentes y presidentes comunales de todo el departamento para definir las prioridades de infraestructura, servicios y desarrollo productivo que necesita la región.

“Esta es una gestión que refleja el trabajo en conjunto entre los gobiernos locales y la representación legislativa. No venimos con reclamos aislados, sino con una planificación que expresa las necesidades reales del departamento Vera”, sostuvo el diputado Chiqui Rojas.



Entre los proyectos elevados al Ministerio de Economía se destacan la segunda etapa de la Estación Transformadora de Vera, la gasificación del nordeste santafesino, la repavimentación de rutas provinciales, obras de agua potable, cloacas, viviendas y energía eléctrica, y la finalización de edificios escolares y de salud en distintas localidades.

“Nuestro objetivo es que el norte santafesino esté presente en el presupuesto provincial y que las obras que proponemos tengan continuidad y financiamiento. Cada proyecto fue consensuado con los municipios y comunas para que lleguen donde más se necesitan”, agregó.