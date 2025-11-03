Cotelvo: Asamblea Ordinaria de Fecose

El presidente de COTELVO Servicios, Jorge Martínez; el gerente David Marega; y el encargado del Finanzas, Antonio Masín; representaron a la cooperativa en la Asamblea General Ordinaria de FECOSE (Federación de Cooperativas Prestadoras de Servicios Sociales-Asistenciales y Comunitarios), realizada el pasado viernes 31 de octubre en su sede social de la localidad de Monje (Departamento San Jerónimo).

En la oportunidad, se puso a consideración y aprobó la Memoria y Balance General correspondiente al 30º Ejercicio Económico, comprendido entre el 1º de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.

Además, se procedió a renovar parcialmente el Consejo de Administración para un período de tres años; y el Órgano Fiscalizador por un año, quedando constituidos de la siguiente manera: