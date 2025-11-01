Villa Ocampo: Secuestran 21 plantas de marihuana en una vivienda

El 30 de octubre a las 21:30hs., Personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte de la Unidad Regional IX realizó un procedimiento en barrio Juan Perón de la ciudad de Villa Ocampo, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 (tenencia y siembra de materia prima para la producción de estupefacientes).

Durante una identificación de rutina a tres hombres que se encontraban en la vía pública sin novedades, los efectivos percibieron un fuerte olor a marihuana proveniente de una vivienda cercana. Ante ello, se entrevistaron con la propietaria del inmueble, una mujer mayor de edad, quien reconoció que en su domicilio había plantas de marihuana pertenecientes a uno de sus hijos, ausente al momento del procedimiento.

Consultada por la autorización correspondiente del REPROCANN, la mujer manifestó no poseerla, y autorizó el ingreso del personal policial al fondo de la propiedad, donde se hallaron varias plantas y plantines con características similares al cannabis.

Posteriormente, con la intervención del personal de la Policía de Investigaciones (PDI), se realizaron pruebas orientativas de campo, las cuales arrojaron resultado positivo para marihuana. En presencia de testigos, se procedió al secuestro de 21 plantas de cannabis.

Se continúan las diligencias para individualizar y lograr el comparendo del principal involucrado.