La UAA acompaña la nueva etapa de Vincentín junto a Molinos Agro y LDC

De acuerdo con el comunicado oficial de Molinos Agro y Louis Dreyfus Company, estas alcanzaron las mayorías legítimas necesarias, un hito decisivo para avanzar hacia la continuidad sustentable de Vicentin. Ante este logro, la Unión Agrícola Avellaneda (UAA) expresa su acompañamiento y respaldo a una salida sólida y responsable, que resguarda la actividad productiva, protege las fuentes de trabajo y aporta previsibilidad al desarrollo agroindustrial del norte santafesino.



En este esquema, la UAA asumirá la gestión del Nodo Norte, reafirmando su compromiso con la fuente de trabajo y el sostenimiento del entramado económico y social que depende de estas plantas a través del agregado de valor a la producción del norte. Esta responsabilidad se enmarca en la identidad cooperativa de la UAA, orientada al desarrollo regional y al acompañamiento de las comunidades locales.



Asimismo, el acuerdo contempla un fortalecimiento estratégico de la cadena del girasol, cultivo emblemático del norte argentino. A partir de un esquema de fazón con la planta industrial de Ricardone, se asegura la industrialización y el agregado de valor de la producción regional de girasol.



Este avance aporta previsibilidad luego de más de cinco años de incertidumbre, y ofrece una perspectiva concreta de continuidad para productores, proveedores, cooperativas, trabajadores y toda la cadena de valor agroindustrial de la región. La propuesta en curso contempla la preservación de capacidades productivas y la promoción del empleo, aspectos fundamentales para la estabilidad económica y social.



Para la UAA, este paso constituye una oportunidad para consolidar a la región como polo agroindustrial, generador de empleo, inversión e innovación. También reafirma la necesidad y el valor de construir soluciones colectivas y sostenibles frente a desafíos de impacto económico y social.

