Fundación Marambio: Cada vez hay más radioaficionados en la Argentina

En el mes de octubre se conmemoró el Dia de los Radioaficionados y la Fundación Marambio presenta esta nota en homenaje a ellos, ya fueron muy importantes para los Antárticos en otras épocas, cuando no había celulares con sus aplicaciones y ellos creaban un puente de comunicación con sus seres queridos, entre aquellos que, aislados de la civilización, estaban sirviendo a la Patria por más de un año.

Son unos 15 mil radioaficionados que la practican en el país. Se dan encuentros y amistades, aparecen en momentos de crisis como fueron los incendios de El Bolsón, y otros la ejercen solos en las montañas.

«Lo viejo funciona, Juan», la frase, mítica a esta altura, a cargo del «Tano» Favalli en la serie El Eternauta, está lejos de ser solo ficción.

Si mañana la electricidad dejara de funcionar y ocurriera un apagón total, como sucedió en España hace unas semanas o en Argentina y Uruguay en 2019, hay un grupo de personas que podría garantizar la comunicación en medio de la crisis: los radioaficionados. Y no son pocos. En el mundo existen más de 3 millones y en Argentina, unos 15 mil.

Su actividad está reglamentada por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), ante el cual rinden un examen cuya aprobación le otorga derecho a una licencia. ENACOM le concede a cada radioaficionado un tramo de frecuencia radial, un fragmento invisible de banda que genera lazos, amistades, rondas de charla, padrinazgos radioeléctricos y una infinidad de posibilidades, incluso ante un escenario de emergencia o catástrofe. Y, sobre todo: borra fronteras.



«Los servicios de los radioaficionados están destinados al aprendizaje de la radiocomunicación, intercomunicación y estudios técnicos por parte de aficionados sin fines de lucro, que tienen ganas y curiosidad y se dedican, entonces, a estudiar y a poner en práctica esta comunicación», detalla Juan Ignacio Recabeitia, presidente de Radio Club Argentino.

Rebote lunar

Según detalla Recabeitia, los radioaficionados están en condiciones de armar estaciones de campaña ante una emergencia: «este año en El Bolsón, un grupo de radioaficionados salió de su casa con sus equipos y montó una estación móvil para dar apoyo a los bomberos, pero hay que prepararse para ese tipo de actividad». Desde Radio Club Argentina se propicia el montaje en las estaciones ferroviarias.



La nieve verdadera

Juan Carlos Benavente es radioaficionado y docente en la Universidad Nacional de Quilmes. A sus estudiantes les dice que la radio no se agota en AM y FM, sino que la radioafición es todo un mundo.

Su primera transmisión la hizo en 2013 desde la Antártida ya que pertenece al Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR).

Dice: «el concepto de radioaficionado está desactualizado, se piensa que es una actividad individual, pero es profundamente social. La radioafición mantiene el espíritu de la experimentación tecnológica que movió a ‘los locos de la azotea’ en 1920 a inaugurar la radiofonía argentina, pero también el goce en la comunicación».



Durante su última estadía en el continente blanco, tuvo el gusto de ser el padrino radioeléctrico de una niña de 10 años, Florencia, de Alta Gracia, Córdoba: «es muy emotivo hacer contactos con niños y sus familias. Ser el primero te convierte en padrino radioeléctrico, y desde Antártida le otorgamos un diploma. Estaba muy contenta».



La serie los volvió a escena

Juan Carlos Benavente dice que, contra todo prejuicio, la radioafición se encuentra actualizada con la última tecnología. Si bien puede funcionar, como en la serie El Eternauta, con una batería, cables y antena, en la actualidad también se utilizan las computadoras y diversos programas: «me puso muy feliz que se haya abordado la práctica de la radio en la serie, me gustó que el protagonista incluso se haya subido al techo para orientar la antena a Brasil para poder comunicarse con otro».

También le recordó a la pandemia: «en ese momento el Ejército instaló un repetidor de VHF en la torre del Parque de la Ciudad que tiene 200 metros de altura».

Destaca la importancia que la serie le reconoce a la radioafición: «con la nevada mortal no había electricidad ni telefonía y con el equipo de radio vos podés comunicarte. Es exactamente lo que ocurre durante situaciones de emergencia o catástrofe».

Más información de la nota en: https://www.marambio.aq/loviejofunciona.html?utm_source=email_marketing&utm_admin=12&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin_de_Noticias_Noviembre