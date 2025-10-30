Villa Ocampo: Hallan el cuerpo del hombre que se habría ahogado en el río Guaycurú

En horas de la mañana de este jueves 30 de octubre, personal policial de la Comisaría 4ª de Villa Ocampo, junto con efectivos de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” y Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo y Las Toscas, reanudaron la búsqueda de Rubén Contreras, de 49 años, quien se habría ahogado en las aguas del río Guaycurú, en la zona conocida como El Paso, ubicada entre las localidades de Tacuarendí y San Antonio.

Tras intensas tareas de rastrillaje y buceo, los equipos intervinientes lograron encontrar el cuerpo sin vida del hombre, poniendo fin a varias horas de búsqueda.

De inmediato se dio conocimiento al fiscal en turno, quien dispuso las diligencias correspondientes.