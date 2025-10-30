Cotelvo: Se recuperan las instalaciones afectadas por la tormenta

COTELVO Servicios llevó a cabo un importante trabajo de recuperación de las instalaciones afectadas por la tormenta del pasado viernes 24 de octubre, restableciendo progresivamente el servicio de telefonía e internet a los usuarios damnificados.

El fenómeno meteorológico dañó unos 30 postes del cableado aéreo, los que tuvieron que ser repuestos en distintos puntos de la ciudad; dejando fuera de servicio a más de 150 usuarios de la zona urbana, afectando también las instalaciones de algunos usuarios de la zona rural.

COTELVO agradece la comprensión y paciencia que tuvieron los abonados que quedaron temporariamente sin servicio como consecuencia del temporal, hasta que el intenso trabajo realizado por personal de la cooperativa logró su restablecimiento.

