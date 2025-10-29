Villa Ocampo: Secuestran estupefacientes durante un patrullaje

En horas de la siesta del lunes 28 de octubre de 2025, siendo aproximadamente las 14:50, personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte realizaba un patrullaje preventivo por avenidas Independencia y Malvinas Argentinas cuando observaron a un hombre que se desplazaba en bicicleta y que, al notar la presencia policial, aceleró su marcha.

El individuo, mayor de edad y domiciliado en barrio Norte, fue identificado por los agentes, quienes notaron que se encontraba visiblemente nervioso y alterado, presentando temblores en las manos, dificultad para expresarse y un comportamiento evasivo.

Al solicitarle que exhibiera el contenido de su mochila, los uniformados hallaron una bolsa de nylon con cuatro envoltorios, de los cuales dos contenían una sustancia vegetal con características similares a la marihuana y los otros dos, una sustancia polvorienta similar a la cocaína.

De inmediato se procedió al secuestro de los elementos y al traslado del hombre a la sede policial, quedando involucrado en una causa caratulada prima facie como “tenencia de estupefacientes para consumo personal”, en infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.

Se dio intervención al Fiscal en turno, quien dispuso la participación de personal de la Policía de Investigaciones (PDI) para continuar con las diligencias correspondientes.