Villa Ocampo: Continúa la búsqueda de un hombre desaparecido en el río Guaycurú

En la jornada del lunes 28 de octubre de 2025, personal de la Comisaría 4ª de Villa Ocampo, junto a efectivos de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” y los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo y Las Toscas, llevaron adelante un intenso operativo de búsqueda de Rubén Cabrera, quien se habría ahogado en aguas del río Guaycurú, en una zona conocida como El Paso, ubicada entre Tacuarendí y San Antonio.

Las tareas se desarrollaron durante todo el día y se extendieron hasta las 19:00 horas, sin resultados positivos.



Las autoridades informaron que la búsqueda se reanudará en las primeras horas del martes, con la participación de los equipos de rescate y personal policial de la región.